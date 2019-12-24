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Экс-глава ГУМЧС не признал вину по делу о пожаре в ТЦ в Кузбассе
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РИА Новости

Экс-глава ГУМЧС не признал вину по делу о пожаре в ТЦ в Кузбассе

13:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкНачальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов
Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Экс-глава ГУМЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали своей вины по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Кемерово.
"Я не понимаю предъявленного обвинения... по каждому составу", - сказал Мамонтов. "Нет, конечно, - ответил Мамонтов на вопрос суда о том, признает ли он вину по предъявленному обвинению. - Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют".
Терентьев заявил, что тоже не понимает суть обвинения. "Что я не сделал... каким образом я недобросовестно и некачественно отнёсся к своей работе... Я не признаю себя виновным по предъявленному мне обвинению по каждому эпизоду", - сказал он.
В зависимости от роли каждого Мамонтов и Терентьев обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", они не приняли мер для проведения проверки, и в том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.
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Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. А Терентьев, по данным СК, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно.
Рассмотрение по существу первого дела о пожаре в "Зимней вишне" Заводский суд Кемерово начал 16 мая, на скамье подсудимых – восемь человек.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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Александр МамонтовПожар в торговом центре в КемеровоСледственный комитет РФМЧС РФКемеровоПроисшествия
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