Экс-глава ГУМЧС не признал вину по делу о пожаре в ТЦ в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Экс-глава ГУМЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали своей вины по делу о пожаре в " Экс-глава ГУМЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали своей вины по делу о пожаре в " Зимней вишне ", передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Кемерово.

"Я не понимаю предъявленного обвинения... по каждому составу", - сказал Мамонтов. "Нет, конечно, - ответил Мамонтов на вопрос суда о том, признает ли он вину по предъявленному обвинению. - Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют".

Терентьев заявил, что тоже не понимает суть обвинения. "Что я не сделал... каким образом я недобросовестно и некачественно отнёсся к своей работе... Я не признаю себя виновным по предъявленному мне обвинению по каждому эпизоду", - сказал он.

В зависимости от роли каждого Мамонтов и Терентьев обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", они не приняли мер для проведения проверки, и в том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.

Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. А Терентьев, по данным СК, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно.

Рассмотрение по существу первого дела о пожаре в "Зимней вишне" Заводский суд Кемерово начал 16 мая, на скамье подсудимых – восемь человек.