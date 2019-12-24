Проект о церквях в Черногории признали соответствующим конституции

БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Спорный законопроект о церквях Спорный законопроект о церквях Черногории , вызвавший противодействие крупнейшей из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), признан парламентским комитетом по законотворчеству соответствующим конституции и направляется на общее рассмотрение депутатами.

Комиссия по правам человека Скупщины (парламента) Черногории ранее также одобрила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и рекомендовала его для рассмотрения на пленарном заседании парламента. При этом инициаторам - правящей Демократической партии социалистов (ДПС) - и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Наиболее острое сопротивление законопроект вызвал у оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории. Члены руководства ДФ сообщили на минувшей неделе, что у них есть план, как сорвать голосование.

Во вторник духовенство Митрополии Черногорско-Приморской и епархии Будимлянско-Никшичской прошло торжественным ходом по улицам Подгорицы к зданию Скупщины. Епископы во главе нескольких сотен монахов и священников повторили требования СПЦ, озвученные 21 декабря на сборе в Никшиче. Митрополит Амфилохий призвал депутатов "не допустить стыда и позора" и принять правильное решение в отношении законопроекта.

"Комитет парламента по законотворчеству большинством в семь из девяти голосов признал законопроект соответствующим конституции. Против были два депутата от оппозиции", - трансляцию обсуждения вело национальное телевидение страны.

Ранее законопроект утвердило правительство, теперь депутаты должны принять его в повестку на пленарное обсуждение. Голосование по окончательному принятию документа ожидается 26 декабря.

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Правительство Черногории опубликовало в социальных сетях "5 заблуждений о законопроекте". Среди прочего там указано, что по закону об имуществе Черногории 1888 года церковь не могла распоряжаться недвижимостью православных храмов и монастырей без разрешения государства. Кабмин также опровергает, что СПЦ по этому закону "попадает в зависимое положение" и отмечает, что государству перейдут только те объекты, право собственности на которые религиозные общины не смогут подтвердить документами.

При этом власти страны многократно подчеркивали, что переход права собственности на церковные объекты государству не означает ее отъема у СПЦ.