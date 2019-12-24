Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-24T13:34+0300
https://ria.ru/20191224/1562770719.html
Проект о церквях в Черногории признали соответствующим конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/68812/08/688120877_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_8bd81d3ed318a20238cf6540a0221135.jpg
РИА Новости

Проект о церквях в Черногории признали соответствующим конституции

13:30 24.12.2019 (обновлено: 13:34 24.12.2019)
355
© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине
Церковь Святого Николы в Улцине
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь Святого Николы в Улцине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Спорный законопроект о церквях Черногории, вызвавший противодействие крупнейшей из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), признан парламентским комитетом по законотворчеству соответствующим конституции и направляется на общее рассмотрение депутатами.
Комиссия по правам человека Скупщины (парламента) Черногории ранее также одобрила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и рекомендовала его для рассмотрения на пленарном заседании парламента. При этом инициаторам - правящей Демократической партии социалистов (ДПС) - и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Наиболее острое сопротивление законопроект вызвал у оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории. Члены руководства ДФ сообщили на минувшей неделе, что у них есть план, как сорвать голосование.
Во вторник духовенство Митрополии Черногорско-Приморской и епархии Будимлянско-Никшичской прошло торжественным ходом по улицам Подгорицы к зданию Скупщины. Епископы во главе нескольких сотен монахов и священников повторили требования СПЦ, озвученные 21 декабря на сборе в Никшиче. Митрополит Амфилохий призвал депутатов "не допустить стыда и позора" и принять правильное решение в отношении законопроекта.
"Комитет парламента по законотворчеству большинством в семь из девяти голосов признал законопроект соответствующим конституции. Против были два депутата от оппозиции", - трансляцию обсуждения вело национальное телевидение страны.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
08:00Религия и мировоззрение
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
Ранее законопроект утвердило правительство, теперь депутаты должны принять его в повестку на пленарное обсуждение. Голосование по окончательному принятию документа ожидается 26 декабря.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Правительство Черногории опубликовало в социальных сетях "5 заблуждений о законопроекте". Среди прочего там указано, что по закону об имуществе Черногории 1888 года церковь не могла распоряжаться недвижимостью православных храмов и монастырей без разрешения государства. Кабмин также опровергает, что СПЦ по этому закону "попадает в зависимое положение" и отмечает, что государству перейдут только те объекты, право собственности на которые религиозные общины не смогут подтвердить документами.
При этом власти страны многократно подчеркивали, что переход права собственности на церковные объекты государству не означает ее отъема у СПЦ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира.
120092
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияЧерногория
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал ожиданий россиян
Тяжелый достроечный стапель суперверфи Звезда
Верфь "Звезда" начала строительство первого танкера-челнока Arc6
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
Парламент Черногории рассмотрит спорный закон о церквях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал уход журналистки с ОГТРК после вопроса Путину
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с журналистами Baza и "Коммерсант"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал не создавать почву "для уличных боев за суверенитет"
Киев
Адвокат: Киев отказывается включить в списки на обмен экс-беркутовцев
Сергей Суровцев
Прокурор попросил четыре года для участника акции 27 июля в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тверской области нашли живым пропавшего школьника
Франц Клинцевич
В Совфеде оценили идею ставить на оружие "маячки" для слежки
Министр обороны России Сергей Шойгу
Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
Лента новостейМолния