Фанаты Майкла Джексона попросили, чтобы его двойник прошел ДНК-тест

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Фанаты американского музыканта Майкла Джексона, который умер в 2009 году, попросили, чтобы его двойник Серхио Кортес прошел ДНК-тест, так как считают, что он может быть настоящим поп-артистом, Фанаты американского музыканта Майкла Джексона, который умер в 2009 году, попросили, чтобы его двойник Серхио Кортес прошел ДНК-тест, так как считают, что он может быть настоящим поп-артистом, сообщает Mirror.

Как сообщает издание, просьбы начали появляться в социальных сетях после того, как Кортес опубликовал у себя в инстаграме видео, на котором рассказал о концерте в Таиланде.

Однако поклонников тогда больше заинтересовал его внешний вид — артист очень похож на легендарного поп-исполнителя.

"Мне показалось, что это Майкл Джексон смотрит. Ты выглядишь так же, как он", — написала @yanaovscover94.

"Это же Майкл Джексон", — прокомментировала @j90_j90.

"Ничего себе, ты, наверное, единственный человек, который так похож на Майкла!" — подчеркнул @giocardona71.

Несмотря на публикации пользователей, есть несколько признаков, которые и без ДНК-теста доказывают, что Серхио — не Майкл Джексон.