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В России введут "пенсии" для цирковых животных
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РИА Новости

В России введут "пенсии" для цирковых животных

13:24 24.12.2019 (обновлено: 14:40 24.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЦирк
Цирк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Цирк. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" рассказал, что с января 2020 года цирковых животных начнут обеспечивать пожизненным содержанием.
"Это так называемые пенсии для цирковых животных".
Владимир Бурматов
Со следующего года также будет запрещено давать животным медикаментозные препараты для повышения "эффективности", поскольку они наносят вред.
Кроме того, новые нормы предусматривают возможность конфискации зверей, содержащихся с нарушением требований.
Слон во время выступления на арене цирка
13 декабря, 10:46Культура
Мединский призвал ужесточать требования к содержанию животных в цирке
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Госдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
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