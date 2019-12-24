В России введут "пенсии" для цирковых животных

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" рассказал, что с января 2020 года цирковых животных начнут обеспечивать пожизненным содержанием.
"Это так называемые пенсии для цирковых животных".
Со следующего года также будет запрещено давать животным медикаментозные препараты для повышения "эффективности", поскольку они наносят вред.
Кроме того, новые нормы предусматривают возможность конфискации зверей, содержащихся с нарушением требований.