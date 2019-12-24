Песков: у пострадавших в Беслане нет проблем с реабилитацией

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Данные о том, что пострадавшие в Данные о том, что пострадавшие в Беслане не имеют возможности пройти медицинскую реабилитацию, не подтверждаются, однако в Кремле не могут комментировать конфликт в Совете по правам человека, о котором сообщалось в СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в СМИ о конфликте с главой совета Валерием Фадеевым. Винокурова утверждает, что тот накричал на нее из-за вопроса про Беслан, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на заседании СПЧ 10 декабря – якобы, по мнению Фадаеева, она "похитила полчаса" времени из общения с главой государства.

"Справедливости ради я могу сказать, что тема пострадавших в Беслане неоднократно затрагивалась в разных материалах, и достаточно недавно она детально проверялась нашим Минздравом. Была подготовлена абсолютно детальная информация. Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане - это не нашло своего подтверждения", - сказал Песков журналистам.

"А кто на кого накричал - здесь мы не можем комментировать. Почему накричал, что накричал. Если, как указывается в СМИ, кто-то у кого-то "украл полчаса", то я могу сказать, что президент, собственно, и пришел на встречу с Советом по правам человека для того, чтобы потратить время - и президент считает это необходимым - для содержательного и подробного общения с членами Совета. Вы знаете, что несмотря ни на что он сидел и очень терпеливо и долго отвечал на все вопросы", - добавил он.