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Песков: у пострадавших в Беслане нет проблем с реабилитацией
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РИА Новости

Песков: у пострадавших в Беслане нет проблем с реабилитацией

13:19 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Песков: у пострадавших в Беслане нет проблем с реабилитацией
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Данные о том, что пострадавшие в Беслане не имеют возможности пройти медицинскую реабилитацию, не подтверждаются, однако в Кремле не могут комментировать конфликт в Совете по правам человека, о котором сообщалось в СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в СМИ о конфликте с главой совета Валерием Фадеевым. Винокурова утверждает, что тот накричал на нее из-за вопроса про Беслан, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на заседании СПЧ 10 декабря – якобы, по мнению Фадаеева, она "похитила полчаса" времени из общения с главой государства.
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"Справедливости ради я могу сказать, что тема пострадавших в Беслане неоднократно затрагивалась в разных материалах, и достаточно недавно она детально проверялась нашим Минздравом. Была подготовлена абсолютно детальная информация. Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане - это не нашло своего подтверждения", - сказал Песков журналистам.
"А кто на кого накричал - здесь мы не можем комментировать. Почему накричал, что накричал. Если, как указывается в СМИ, кто-то у кого-то "украл полчаса", то я могу сказать, что президент, собственно, и пришел на встречу с Советом по правам человека для того, чтобы потратить время - и президент считает это необходимым - для содержательного и подробного общения с членами Совета. Вы знаете, что несмотря ни на что он сидел и очень терпеливо и долго отвечал на все вопросы", - добавил он.
Песков также отметил, что в Кремле видели сообщения в СМИ о конфликте, но он никак не может его комментировать. "Я не пресс-секретарь Совета или руководителя этого Совета", - заметил он.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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