Песков прокомментировал уход журналистки с ОГТРК после вопроса Путину

"Мы видели эти сообщения. В данном случае мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена. Но в данном случае это, скорее, дело редакции. Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в средствах массовой информации. Вы знаете, что вопрос задан, любые вопросы задавались там, на любые вопросы президент давал свои ответы", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, отслеживают ли в Кремле ситуацию с увольнением журналистки с Ямала после ее вопроса на пресс-конференции Путина.