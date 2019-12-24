Песков прокомментировал уход журналистки с ОГТРК после вопроса Путину

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя историю с уходом журналистки Алисы Яровской с ОГТРК "Ямал-Регион" после вопроса, заданного ею на большой пресс-конференции Владимира Путина, заявил, что это является делом редакции, и подчеркнул, что во время общения президента со СМИ звучали любые вопросы и на любые он давал ответы.
Интернет-издание Ura.ru в понедельник сообщило, что журналистку ОГТРК "Ямал-Регион" Алису Яровскую якобы уволили из окружной телерадиокомпании из-за вопроса, который она задала главе государства во время большой пресс-конференции 19 декабря. Яровская спросила у президента о том, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве долгожданного моста через Обь, который связал бы соседние города Салехард и Лабытнанги. По ее словам, о проекте "мало слышно", при этом губернатор ЯНАО делает все возможное, чтобы он состоялся. Путин в ответ назвал мост одним из важных объектов для региона, подчеркнув также, что "развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке". Чуть позже Яровская заявила РИА Новости, что "уволилась по собственному желанию", однако не уточнила причины этого решения.
"Мы видели эти сообщения. В данном случае мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена. Но в данном случае это, скорее, дело редакции. Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в средствах массовой информации. Вы знаете, что вопрос задан, любые вопросы задавались там, на любые вопросы президент давал свои ответы", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, отслеживают ли в Кремле ситуацию с увольнением журналистки с Ямала после ее вопроса на пресс-конференции Путина.