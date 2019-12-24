Москалькова отметила рост интереса россиян к проблеме экологии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне стали в три раза больше интересоваться проблемой экологии и состоянием окружающей среды с 2014 года, заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"По оценкам фонда "Общественное мнение", в этом году значимость права на благоприятную окружающую среду для жителей России по сравнению ... с 2014 годом выросла в три раза",- сказала Москалькова на заседании экспертного совета.
Так, в октябре среди наиболее острых экологических проблем Москалькова назвала скопление отходов (21%), загрязнение водоёмов и низкое качество питьевой воды (15%), а также загрязнение воздуха.