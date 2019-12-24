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Москалькова отметила рост интереса россиян к проблеме экологии
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РИА Новости

Москалькова отметила рост интереса россиян к проблеме экологии

13:16 24.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне стали в три раза больше интересоваться проблемой экологии и состоянием окружающей среды с 2014 года, заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"По оценкам фонда "Общественное мнение", в этом году значимость права на благоприятную окружающую среду для жителей России по сравнению ... с 2014 годом выросла в три раза",- сказала Москалькова на заседании экспертного совета.
Так, в октябре среди наиболее острых экологических проблем Москалькова назвала скопление отходов (21%), загрязнение водоёмов и низкое качество питьевой воды (15%), а также загрязнение воздуха.
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19 декабря, 16:31Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин назвал улучшение экологии одной из приоритетных задач
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Новости - ЭкологияТатьяна МоскальковаФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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