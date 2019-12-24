Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T13:12+0300
https://ria.ru/20191224/1562769885.html
Песков прокомментировал ситуацию с журналистами Baza и "Коммерсант"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1036x0_80_0_0_51761dec8c7c4c366183337bf192547a.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с журналистами Baza и "Коммерсант"

13:12 24.12.2019
622
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, известно ли Владимиру Путину о случае избиения журналистки, освещавшей события со стрельбой на Лубянке в Москве, отдельного доклада главе государства на эту тему не было, при этом сам инцидент требует разбирательства.
Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила 21 декабря Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и "Коммерсант", работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве. Как отметили в СПЧ, 19 и 20 декабря были задержаны журналисты изданий Baza Анна Никитина и "Коммерсанта" Роман Дорофеев. По данным Совета, Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей нападавшего Евгения Манюрова, при задержании ее ударили по лицу.
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Вчера, 12:08
В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия
"Я не знаю, в курсе президент или нет. Я, честно говоря, не думаю, что он в курсе. Хотя были сообщения в СМИ; если он знакомился через СМИ с этими сообщениями, тогда - да, а специальных докладов не было", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, знает ли президент о ситуации вокруг освещения событий на Лубянке, в том числе о случае избиения журналистки издания Baza.
"В данном случае подобный инцидент просто требует разбирательства в случае появления каких-то жалоб - на предмет соответствия законности тех или иных действий", - подчеркнул представитель Кремля.
Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Автомобили полиции на улице Большая Лубянка в Москве, где недалеко от здания ФСБ произошла стрельба
20 декабря, 19:27
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
910012
Обсудить 3
Стрельба у здания ФСБ в МосквеСледственный комитет РФКоммерсантъФСБ РФДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал уход журналистки с ОГТРК после вопроса Путину
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал ожиданий россиян
Студия информационного агентства и радио Sputnik
В ЕС не стали отвечать на вопрос о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан попросил помощи у властей США
Сцена шоу Голос
Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
Разведение сил в Донбассе
В ЛНР заявили, что проведут верификацию отказавшихся от обмена
Джесси Бакли в сериале Чернобыль
Людмила Игнатенко из "Чернобыля" не разрешала снимать ее историю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко прокомментировал сообщения об открытии базы российских ВВС
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: у пострадавших в Беслане нет проблем с реабилитацией
Шар на ветке новогодней елки
Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером
Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины
Киев упростил пересечение границы с Крымом для учащихся на Украине
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
В России завершили развертывание установок "Пересвет", заявил Шойгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Лента новостейМолния