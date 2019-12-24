Песков прокомментировал ситуацию с журналистами Baza и "Коммерсант"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, известно ли Владимиру Путину о случае избиения журналистки, освещавшей события со стрельбой на Лубянке в Москве , отдельного доклада главе государства на эту тему не было, при этом сам инцидент требует разбирательства.

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила 21 декабря Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и "Коммерсант", работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве. Как отметили в СПЧ, 19 и 20 декабря были задержаны журналисты изданий Baza Анна Никитина и "Коммерсанта" Роман Дорофеев. По данным Совета, Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей нападавшего Евгения Манюрова, при задержании ее ударили по лицу.

"Я не знаю, в курсе президент или нет. Я, честно говоря, не думаю, что он в курсе. Хотя были сообщения в СМИ; если он знакомился через СМИ с этими сообщениями, тогда - да, а специальных докладов не было", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, знает ли президент о ситуации вокруг освещения событий на Лубянке, в том числе о случае избиения журналистки издания Baza.

"В данном случае подобный инцидент просто требует разбирательства в случае появления каких-то жалоб - на предмет соответствия законности тех или иных действий", - подчеркнул представитель Кремля.