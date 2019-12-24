Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T13:07+0300
https://ria.ru/20191224/1562769697.html
Крым в пять раз увеличил выплаты долгожителям
https://cdn24.img.ria.ru/images/155211/81/1552118149_0:352:2980:2028_1036x0_80_0_0_600ae476f1b0cbb04e76a141e27fb06a.jpg
РИА Новости

Крым в пять раз увеличил выплаты долгожителям

13:07 24.12.2019
925
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф и Медведь гору
Вид на Гурзуф и Медведь гору
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф и Медведь гору. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Крым увеличил социальные выплаты долгожителям в пять раз - до 50 тысяч рублей, сообщила вице-премьер крымского правительства – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
"С 1 января 2020 года выплата увеличится с 10 тысяч рублей до 50 тысяч", - сказала Романовская на заседании крымского правительства.
Здание Государственной Думы в Москве
18 декабря, 11:02
Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
По ее словам, в республике проживает 95 граждан, которым исполнится 100 и более лет в 2020 году.
2414024
Обсудить 0
КрымОбщество
Рекомендуем
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Крымский мост
Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
Вид на один из районов Норильска
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Лента новостейМолния