Крым в пять раз увеличил выплаты долгожителям

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Крым увеличил социальные выплаты долгожителям в пять раз - до 50 тысяч рублей, сообщила вице-премьер крымского правительства – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
"С 1 января 2020 года выплата увеличится с 10 тысяч рублей до 50 тысяч", - сказала Романовская на заседании крымского правительства.
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По ее словам, в республике проживает 95 граждан, которым исполнится 100 и более лет в 2020 году.