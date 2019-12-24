В Великом Новгороде осудили мужчину, ударившего младенца

Как отмечает ведомство, в феврале 2019 года в Детскую областную клиническую больницу была доставлена трехмесячная девочка с телесными повреждениями. По версии следствия, ребенок получил травмы, когда обвиняемый в нетрезвом виде поссорился со своей сожительницей, державшей в этот момент дочь на руках.