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В Великом Новгороде осудили мужчину, ударившего младенца
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РИА Новости

В Великом Новгороде осудили мужчину, ударившего младенца

13:05 24.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Великого Новгорода, который, поссорившись со своей сожительницей, ударил по голове ее трехмесячную дочь, сообщает СУСК по Новгородской области.
Как отмечает ведомство, в феврале 2019 года в Детскую областную клиническую больницу была доставлена трехмесячная девочка с телесными повреждениями. По версии следствия, ребенок получил травмы, когда обвиняемый в нетрезвом виде поссорился со своей сожительницей, державшей в этот момент дочь на руках.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"(Он)… нанес не менее одного удара ладонью по голове трёхмесячной девочке, в результате чего ребёнку причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего".
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщил СУСК по региону.
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