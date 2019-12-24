Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ

Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.

© НТВ Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края © НТВ Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края

Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно "делать все что угодно", в том числе выселить.