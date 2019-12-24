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Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
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РИА Новости

Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

13:01 24.12.2019 (обновлено: 15:44 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в селе
Жилой дом в селе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в селе
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.
Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.
© НТВЖители села Васильевка Идринского района Красноярского края
Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края
© НТВ
Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края
Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно "делать все что угодно", в том числе выселить.
По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, позже руководитель компании получил земли в бессрочное пользование.
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