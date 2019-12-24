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Прокурор попросил четыре года для участника акции 27 июля в Москве
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РИА Новости

Прокурор попросил четыре года для участника акции 27 июля в Москве

12:59 24.12.2019
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© СК РФСергей Суровцев
Сергей Суровцев
© СК РФ
Сергей Суровцев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить к 4 годам колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, ударившего росгвардейца металлическим ограждением, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Суровцева к 4 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков. Виновным себя он не считает.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что задержанному москвичу предъявлено обвинение по статье "Применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья". Вычислить молодого человека позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
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Сергей СуровцевРосгвардияМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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