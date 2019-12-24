Прокурор попросил четыре года для участника акции 27 июля в Москве

По данным следствия, 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков. Виновным себя он не считает.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что задержанному москвичу предъявлено обвинение по статье "Применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья". Вычислить молодого человека позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.