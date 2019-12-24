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Путин встретится с лидером эсеров Мироновым
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РИА Новости

Путин встретится с лидером эсеров Мироновым

12:49 24.12.2019 (обновлено: 12:53 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Владимир Путин и лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в течение дня у президента запланированы вручение госнаград военным подразделениям, посещение выставки в Национальном центре обороны. Президент также проведет традиционную встречу с руководством палат Федерального Собрания.
"Сегодня же в продолжение своего регулярного общения с руководителями фракций парламента крупнейших Путин уже в конце рабочего дня встретится с Сергеем Михайловичем Мироновым", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин
00:55
Путин пообщается в Кремле с сенаторами и депутатами
320013
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Сергей МироновСправедливая РоссияВладимир ПутинПолитика
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