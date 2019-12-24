Путин встретится с лидером эсеров Мироновым

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в течение дня у президента запланированы вручение госнаград военным подразделениям, посещение выставки в Национальном центре обороны. Президент также проведет традиционную встречу с руководством палат Федерального Собрания.
"Сегодня же в продолжение своего регулярного общения с руководителями фракций парламента крупнейших Путин уже в конце рабочего дня встретится с Сергеем Михайловичем Мироновым", - добавил Песков.