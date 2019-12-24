Угрожавший убить судью житель Магадана получил девять лет колонии

"Осужденный, используя мобильное приложение WhatsApp и сеть интернет, из мести за вынесенный ранее в отношении него обвинительный приговор направил сообщения с угрозами убийством федеральному судье районного суда, угрожал убийством ее близким. В указанный период мужчина, также используя приложение WhatsApp... неоднократно направлял в адрес федерального судьи сообщения, содержащие негативную оценку ее деятельности в неприличной форме, унижая тем самым ее честь и достоинство... Кроме того… колымчанин через мессенджер WhatsApp направил угрозы убийством помощнику федерального судьи и ее несовершеннолетней дочери", - говорится в сообщении.