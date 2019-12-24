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Угрожавший убить судью житель Магадана получил девять лет колонии
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РИА Новости

Угрожавший убить судью житель Магадана получил девять лет колонии

12:46 24.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МАГАДАН, 24 дек - РИА Новости. Суд Ольского района Колымы признал жителя Магадана виновным в оскорблении судьи и угрозе убийством ей и ее близким и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник СУСК по региону.
"Осужденный, используя мобильное приложение WhatsApp и сеть интернет, из мести за вынесенный ранее в отношении него обвинительный приговор направил сообщения с угрозами убийством федеральному судье районного суда, угрожал убийством ее близким. В указанный период мужчина, также используя приложение WhatsApp... неоднократно направлял в адрес федерального судьи сообщения, содержащие негативную оценку ее деятельности в неприличной форме, унижая тем самым ее честь и достоинство... Кроме того… колымчанин через мессенджер WhatsApp направил угрозы убийством помощнику федерального судьи и ее несовершеннолетней дочери", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что при совершении преступлений мужчина предпринимал меры, которые, по его мнению, исключили бы возможность его идентификации. Однако сотрудники полиции установили личность преступника в короткие сроки.
"Приговором Ольского районного суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, по их совокупности ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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Ольский районМагаданПроисшествия
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