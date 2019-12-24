В Тверской области нашли живым пропавшего школьника

ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Полиция нашла живым пропавшего в понедельник после уроков 14-летнего школьника, который рассказал, что провел ночь в заброшенном доме, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Информация о бесследном исчезновении подростка поступила следствию вечером 23 декабря. Мальчик, проживающий в селе Завидово Тверской области , не вернулся домой после окончания уроков в местной школе. По данным следствия, подросток - из благополучной семьи, ранее не пропадал, в день исчезновения был без мобильного телефона. В поисках ребенка были задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтеры.

"Осматривались улицы села, проверялись чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика, проводились беседы с местными жителями. 24 декабря текущего года слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, несовершеннолетний был обнаружен сотрудниками органов внутренних дел в селе Завидово", - говорится в сообщении.

По данным следствия, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.