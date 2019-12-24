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В Тверской области нашли живым пропавшего школьника
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РИА Новости

В Тверской области нашли живым пропавшего школьника

12:41 24.12.2019 (обновлено: 16:03 24.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Полиция нашла живым пропавшего в понедельник после уроков 14-летнего школьника, который рассказал, что провел ночь в заброшенном доме, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Информация о бесследном исчезновении подростка поступила следствию вечером 23 декабря. Мальчик, проживающий в селе Завидово Тверской области, не вернулся домой после окончания уроков в местной школе. По данным следствия, подросток - из благополучной семьи, ранее не пропадал, в день исчезновения был без мобильного телефона. В поисках ребенка были задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтеры.
"Осматривались улицы села, проверялись чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика, проводились беседы с местными жителями. 24 декабря текущего года слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, несовершеннолетний был обнаружен сотрудниками органов внутренних дел в селе Завидово", - говорится в сообщении.
По данным следствия, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.
"В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия, со слов мальчика, ночь он провел в заброшенном доме", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФМЧС РФТверская областьВоронежРоссияПроисшествия
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