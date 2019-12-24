Новые власти, старые грабли: главные события на Украине в 2019 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уходящий год оказался для Уходящий год оказался для Украины богат на события. За развитием ситуации в стране наблюдали во всем мире – сначала президентское кресло занял артист, бывший КВНщик Владимир Зеленский , ставший широко известным благодаря комедийному сериалу, в котором сыграл главу государства.

Несмотря на отсутствие политического опыта, Зеленский с легкостью привел свою партию "Слуга народа" к победе на парламентских выборах, заручившись поддержкой порядка 60% избирателей. Такого результата не удавалось добиться ни одной украинской партии.

"Засветилась" Украина и на международной арене. Именно из-за июльского телефонного разговора с Зеленским демократы начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Звучали даже обвинения во вмешательстве Украины в американские выборы.

Состоялся долгожданный саммит "нормандского формата", одновременное освобождение удерживаемых лиц на Украине и в России, а занимавший пост руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был освобожден из украинской тюрьмы и вернулся домой.

Президент из сериала

Одним из главных событий на Украине в уходящем году стала победа Зеленского на президентских выборах, он набрал 73% голосов избирателей. Популярность Зеленскому принес сериал "Слуга народа", где он сыграл честного школьного учителя Василия Голобородько, который случайно стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

На нового президента возлагались большие надежды - от восстановления мира в стране до снижения тарифов ЖКХ. Пока вместо результатов Зеленский демонстрирует лишь бурную активность. Например, его пресс-конференция длилась около 14 часов - это мировой рекорд.

"Слуга народа" со всей полнотой власти

Прямо в ходе инаугурации 20 мая Зеленский объявил, что распускает Верховную раду, и призвал правительство уйти в отставку.

По итогам досрочных выборов пропрезидентская партия "Слуга народа" впервые в истории страны получила уверенное однопартийное большинство в Раде. Это дало ей возможность самостоятельно сформировать правительство.

Все ключевые посты достались соратникам Зеленского – его друзьям и коллегам "по цеху". Только два министра из предыдущего кабмина сохранили должности, среди них - глава МВД Арсен Аваков. Таким образом, Зеленский и его окружение сосредоточили в своих руках всю полноту власти.

Отношения с РФ

После смены власти на Украине многие эксперты выражали надежду на улучшение отношений между Киевом и Москвой.

В начале сентября Россия и Украина одновременно освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда журналист Вышинский.

В Москве назвали одновременное освобождение граждан хорошим знаком, отметив, что это первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу двух стран.

В самом конце года РФ и Украина также подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

Паспорта для Донбасса

Весной исполнилось пять лет с начала конфликта в Донбассе, унесшего жизни около 13 тысяч человек. За все время Киев так не выполнил своих обязательств - не прекратил обстрелы, не снял экономическую блокаду, не возобновил выплату зарплат и пенсий.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Только за первые полгода, как сообщили в МВД ДНР, более 55 тысяч жителей республики подали заявления на получение российского гражданства, свыше 33 тысяч уже получили паспорта РФ.

Особый статус

В начале октября урегулирование конфликта в Донбассе, наконец, несколько сдвинулось с мертвой точки - участники контактной группы согласовали в Минске "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

Однако это обернулось акциями протеста на Украине. Зеленский расценил их как попытку экс-президента Петра Порошенко стать лидером нового "майдана" и призвал не поддаваться на провокации.

Мешают урегулированию и националисты, которые чуть не сорвали отвод сил от линии соприкосновения в Донбассе. Зеленскому пришлось самому ехать в зону конфликта и общаться с радикалами. В итоге к концу года стороны развели силы на трех участках.

"Нормандская четверка"

После этого состоялся первый за три года саммит лидеров "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии. Он прошел в начале декабря в Париже.

По итогам встречи было принято совместное коммюнике. Лидеры "нормандской четверки" призвали до конца года обеспечить режим тишины в Донбассе и провести обмен пленными "всех на всех", а к концу марта 2020 года развести силы на трех новых участках. Следующий саммит планируется через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.

В Париже также состоялась первая встреча Путина и Зеленского. В частности, обсуждался транзит газа.

Хотя в коммюнике подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", вскоре после встречи в Париже Зеленский заявил, что некоторые их пункты нужно изменить.

В ходе видеоконференции контактной группы по Донбассу, которая состоялась 23 декабря, стороны договорились провести обмен пленными до конца года.

Вмешательство в выборы в США

В уходящем году Украина также стала поводом для скандала в США. В сентябре демократы начали процесс импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Главу государства подозревают в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента от Демократической партии Джо Байдена. Белому дому даже пришлось опубликовать стенограмму разговора между президентами.

Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина. Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр.

Зеленский заявляет, что Украина не вмешивалась в выборы в США. При этом, по его словам, обнародование стенограммы его разговора с Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.

Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что объявить импичмент Трампу не получится.

Вкус поражения

У бывшего президента Украины Петра Порошенко перспективы не такие радужные. Вскоре после проигрыша на выборах он стал фигурантом более чем 10 уголовных дел, возбужденных по целому ряду статей - от уклонения от уплаты налогов и незаконного пересечения границы до госизмены.

Пока экс-президент проходит по всем делам как свидетель. Однако Госбюро расследований уже предложило Генпрокуратуре обратиться к Раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности в рамках дела о "захвате власти" и "злоупотреблении служебным положением".

Порошенко сейчас занимает депутатское кресло, поэтому привлечь его к ответственности можно, только получив согласие парламента. По этой же причине Порошенко нельзя принудительно привести на допрос, а сам он их по большей степени игнорирует.

Однако уже с 1 января 2020 года украинские депутаты лишаются неприкосновенности.

Янукович не сдается

Другой бывший украинский президент Виктор Янукович, покинувший страну после госпереворота в 2014 году, в январе был заочно приговорен на родине к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом".

Адвокаты экс-президента подали жалобы на приговор. Защита надеется, что со сменой власти уголовное преследование Януковича прекратится.

Раскольники раскололись

Не заладились дела и у "новой церкви" Украины. Получив в январе от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти в полной зависимости от него. Большинство церквей эту раскольническую структуру не признают, как и Русская православная церковь.