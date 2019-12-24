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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T12:37+0300
https://ria.ru/20191224/1562767866.html
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Ливана и Иордании
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Ливана и Иордании

12:37 24.12.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 882 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 555 человек (женщин – 167, детей – 283)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись два беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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