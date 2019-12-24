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В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого
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РИА Новости

В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого

12:37 24.12.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Мороженое в рожке. Архивное фото
ТОКИО, 24 дек – РИА Новости. Один из крупнейших в Японии производителей молочной и шоколадной продукции компания Morinaga Inc. объявила об отзыве с рынка около 1,28 миллиона стаканчиков с популярным мороженым Sundae Cup из-за возможного попадания мелких металлических частиц в продукт.
Согласно информации компании, между 28 ноября и 14 декабря ряд покупателей обратились с жалобами на наличие посторонних элементов в мороженом. После проведенной проверки выяснилось, что на заводе в префектуре Гумма был нарушен процесс установки деталей в одну из машин, в результате чего в продукт могли попасть мелкие металлические частицы. Отзыву подлежит продукция только с этого завода.
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"Мы приносим свои глубочайшие извинения нашим потребителям и партнерам за доставленное неудобство. Мы приложим все усилия для повышения контроля за качеством продукции для недопущения повторения аналогичных ситуаций", - говорится в пресс-релизе производителя.
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ЯпонияЭкономика
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