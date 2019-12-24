АТОР заверила, что срыва полетов в новогодние праздники не будет

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Никаких ограничений на полетные программы в период новогодних праздников или их изменений не предвидится, так как все авиаперевозчики уже получили соответствующие допуски на полеты, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников. Причина — приостановка внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.
Однако собеседник агентства заверил, что необходимые допуски на авиарейсы в период новогодних каникул уже получены.
"Все авиакомпании соблюдают правила пунктуальности и располагают резервными самолетами. В связи с этим никаких изменений или ограничений на новогодние туристические программы не предвидится", — заявил представитель АТОР.
Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин проинформировал РИА Новости, что количество допусков, выданных Росавиацией на период с 15 декабря по 15 января, полностью соответствует объему заявленных авиакомпаниями и туроператорами рейсов и составляет 1840 единиц. Это на семь процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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