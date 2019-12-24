Матвиенко считает, что вопрос перераспределения полномочий вечен

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Финансовая база муниципальных органов власти очень хлипкая, передавать им полномочия можно только при наличии необходимого финансирования, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как подчеркнула Матвиенко, основы работы и независимость органов местной власти определяется 131-м законом, в который уже внесено много корректив. Помимо полномочий, которыми наделены муниципалитеты в рамках этого закона, им передано свыше 300 новых.
"Финансовая база муниципалитета очень хлипкая, средств на реализацию полномочий, даже определенных 131-м законом, недостаточно. А уж если учесть и дополнительные, которые ей передаются, то совсем недостаточно. Поэтому местная власть не может эффективно, в отсутствие финансовых возможностей, ресурсов, выполнять все полномочия. Мне кажется, с учетом накопленного опыта... надо сесть и разобраться, какие приоритетные полномочия должны выполнять муниципальные органы власти, и обеспечить их источниками финансирования, чтобы это не было профанацией. Нельзя заниматься профанацией местных органов власти", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
"Процесс уточнения, перераспределения полномочий - он вечный, но законодательно и по-иному закрепить, что полномочия могут передаваться муниципалитетам только обеспеченным финансированием и никак не иным образом", - добавила она.
Матвиенко уточнила, что проблемой также является нехватка кадров для организации работы муниципальных органов власти. По ее словам, должна быть система подготовки и переподготовки кадров.
"Работать есть над чем, но ни в конституцию, ни в законодательство каких-то кардинальных, серьезных изменений вносить не надо. Давайте разберемся, как действующие законы работают и как надо все это поставить в нормальное состояние на практике", - заключила спикер Совфеда.