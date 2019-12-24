Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T12:29+0300
https://ria.ru/20191224/1562767294.html
Матвиенко считает, что вопрос перераспределения полномочий вечен
https://cdn21.img.ria.ru/images/152135/79/1521357952_0:300:3072:2027_1036x0_80_0_0_afb9f5cb7b66514aa643f051537398cd.jpg
РИА Новости

Матвиенко считает, что вопрос перераспределения полномочий вечен

12:29 24.12.2019
336
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Финансовая база муниципальных органов власти очень хлипкая, передавать им полномочия можно только при наличии необходимого финансирования, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как подчеркнула Матвиенко, основы работы и независимость органов местной власти определяется 131-м законом, в который уже внесено много корректив. Помимо полномочий, которыми наделены муниципалитеты в рамках этого закона, им передано свыше 300 новых.
Заседание Совета Федерации РФ
12:03
Матвиенко: Совфед готов к диалогу парламентов в "нормандском формате"
"Финансовая база муниципалитета очень хлипкая, средств на реализацию полномочий, даже определенных 131-м законом, недостаточно. А уж если учесть и дополнительные, которые ей передаются, то совсем недостаточно. Поэтому местная власть не может эффективно, в отсутствие финансовых возможностей, ресурсов, выполнять все полномочия. Мне кажется, с учетом накопленного опыта... надо сесть и разобраться, какие приоритетные полномочия должны выполнять муниципальные органы власти, и обеспечить их источниками финансирования, чтобы это не было профанацией. Нельзя заниматься профанацией местных органов власти", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
"Процесс уточнения, перераспределения полномочий - он вечный, но законодательно и по-иному закрепить, что полномочия могут передаваться муниципалитетам только обеспеченным финансированием и никак не иным образом", - добавила она.
Матвиенко уточнила, что проблемой также является нехватка кадров для организации работы муниципальных органов власти. По ее словам, должна быть система подготовки и переподготовки кадров.
"Работать есть над чем, но ни в конституцию, ни в законодательство каких-то кардинальных, серьезных изменений вносить не надо. Давайте разберемся, как действующие законы работают и как надо все это поставить в нормальное состояние на практике", - заключила спикер Совфеда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
19 ноября, 14:43
В Кремле оценили проблему разрыва между муниципалитетами и госвластью
000021
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о выполнении поручений послания президента
Заседание Совета Федерации РФ
Матвиенко: Совфед готов к диалогу парламентов в "нормандском формате"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал ожиданий россиян
Владимир Путин и лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Путин встретится с лидером эсеров Мироновым
Александр Сергеев
Глава РАН пояснил, зачем развивать научное сотрудничество с Китаем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, что обсудят на итоговой коллегии Минобороны
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду проведет совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
Матвиенко выступила против отмены ЕГЭ
Владимир Путин
Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Глава ОСК предложил использовать недостроенные суда в качестве мишеней
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
МЧС проверит все места проведения детских новогодних праздников
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников
Новосибирские власти готовятся к разморозке "мусорной концессии"
Иракский парламент
Иракский парламент проголосовал за новый закон о выборах
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Лента новостейМолния