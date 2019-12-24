Матвиенко считает, что вопрос перераспределения полномочий вечен

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Финансовая база муниципальных органов власти очень хлипкая, передавать им полномочия можно только при наличии необходимого финансирования, считает спикер Совета Федерации Финансовая база муниципальных органов власти очень хлипкая, передавать им полномочия можно только при наличии необходимого финансирования, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Как подчеркнула Матвиенко, основы работы и независимость органов местной власти определяется 131-м законом, в который уже внесено много корректив. Помимо полномочий, которыми наделены муниципалитеты в рамках этого закона, им передано свыше 300 новых.

"Финансовая база муниципалитета очень хлипкая, средств на реализацию полномочий, даже определенных 131-м законом, недостаточно. А уж если учесть и дополнительные, которые ей передаются, то совсем недостаточно. Поэтому местная власть не может эффективно, в отсутствие финансовых возможностей, ресурсов, выполнять все полномочия. Мне кажется, с учетом накопленного опыта... надо сесть и разобраться, какие приоритетные полномочия должны выполнять муниципальные органы власти, и обеспечить их источниками финансирования, чтобы это не было профанацией. Нельзя заниматься профанацией местных органов власти", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

"Процесс уточнения, перераспределения полномочий - он вечный, но законодательно и по-иному закрепить, что полномочия могут передаваться муниципалитетам только обеспеченным финансированием и никак не иным образом", - добавила она.

Матвиенко уточнила, что проблемой также является нехватка кадров для организации работы муниципальных органов власти. По ее словам, должна быть система подготовки и переподготовки кадров.