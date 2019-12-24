В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Убитую женщину нашли во вторник около жилых домов Басманного района Москвы, в преступлении подозревают ее брата, он задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Установлено, что женщина систематически злоупотребляла спиртным.
Заведено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Убийство". По данным СК, в убийстве подозревают брата женщины. Его задержали, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства.