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2019-12-24T19:29+0300
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В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
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РИА Новости

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

12:28 24.12.2019 (обновлено: 19:29 24.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Убитую женщину нашли во вторник около жилых домов Басманного района Москвы, в преступлении подозревают ее брата, он задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.

Сотрудник полиции
Вчера, 19:15
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Установлено, что женщина систематически злоупотребляла спиртным.
Заведено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Убийство". По данным СК, в убийстве подозревают брата женщины. Его задержали, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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