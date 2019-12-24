Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T12:26+0300
https://ria.ru/20191224/1562767196.html
После стрельбы в Забайкалье проверяют 40 воинских частей
https://cdn24.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_2e38299f59ef9e0d307237bfc729373f.jpg
РИА Новости

После стрельбы в Забайкалье проверяют 40 воинских частей

12:26 24.12.2019
736
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Совместные проверки военной прокуратуры и рабочей группы Минобороны проводятся более чем в 40 воинских частях после убийства в Забайкалье срочником Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"При расследовании данного преступления Главной военной прокуратурой с привлечением военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения во взаимодействии с целевой рабочей группой, созданной решением министра обороны РФ, организованы совместные проверочные мероприятия. Охвачено более 40 воинских частей", - сказал Куренной в ведомственной программе "Эфир".
Поселок Горный
25 октября, 16:58
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
По его словам, до окончания расследования уголовного дела окончательно делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления, а также об условиях, способствовавших его совершению, преждевременно.
Трагедия случилась 25 октября в одной из войсковых частей Забайкалья. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали и поместили под стражу.
В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва. Шамсутдинову грозит пожизненный срок заключения.
410220
Обсудить 1
Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеАлександр КуреннойГенеральная прокуратура РФЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Бурятии отчитал курящего водителя школьного автобуса
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал ожиданий россиян
Полиция
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Джесси Бакли в сериале Чернобыль
Людмила Игнатенко из "Чернобыля" не разрешала снимать ее историю
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Глава ОСК предложил использовать недостроенные суда в качестве мишеней
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Движение частиц в токамаке
Ученые нашли способ повысить эффективность термоядерного синтеза
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о выполнении решений президента по перевооружению ВС
Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
Начальник поезда Петербург — Севастополь рассказал, как догонял состав
Истребитель Т-50
Названы основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае
Гонконгский актер Джеки Чан
Джеки Чан едва не погиб на съемках нового боевика
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Шойгу сообщил о вложениях в топливные комплексы на военных аэродромах
Су-57
Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Лента новостейМолния