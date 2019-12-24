После стрельбы в Забайкалье проверяют 40 воинских частей

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Совместные проверки военной прокуратуры и рабочей группы Минобороны проводятся более чем в 40 воинских частях после убийства в Совместные проверки военной прокуратуры и рабочей группы Минобороны проводятся более чем в 40 воинских частях после убийства в Забайкалье срочником Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"При расследовании данного преступления Главной военной прокуратурой с привлечением военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения во взаимодействии с целевой рабочей группой, созданной решением министра обороны РФ, организованы совместные проверочные мероприятия. Охвачено более 40 воинских частей", - сказал Куренной в ведомственной программе "Эфир".

По его словам, до окончания расследования уголовного дела окончательно делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления, а также об условиях, способствовавших его совершению, преждевременно.

Трагедия случилась 25 октября в одной из войсковых частей Забайкалья. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали и поместили под стражу.