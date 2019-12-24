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Культура
2019-12-24T12:31+0300
https://ria.ru/20191224/1562766961.html
Людмила Игнатенко из "Чернобыля" не разрешала снимать ее историю
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РИА Новости

Людмила Игнатенко из "Чернобыля" не разрешала снимать ее историю

12:31 24.12.2019
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© HBO, 2019Джесси Бакли в сериале "Чернобыль"
Джесси Бакли в сериале Чернобыль
© HBO, 2019
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Людмила Игнатенко, на фактах из жизни которой основывается одна из сюжетных линий сериала "Чернобыль", заявила, что не давала разрешения на экранизацию своей истории и рассказала о критике, которой подверглась после выхода шоу, сообщает Independent.
Людмила — жена Василия, одного из первых пожарных, погибших от смертельной дозы радиации после катастрофы. В сериале ее сыграла Джесси Бакли.
"Когда я узнала, что обо мне будет фильм, мне было очень больно и неприятно, — рассказала Людмила. — Дошло до того, что журналисты вламывались в квартиру, подставляя ногу, чтобы заблокировать дверь, и записывали интервью".
На момент взрыва она была беременна от Василия. Ребенок умер через четыре часа после рождения, и Людмила рассказала, что на нее обрушились с нападками из-за того, что в сериале показали, как она, будучи в положении, приходила к мужу в больницу.
Людмила также заявила, что ей предлагали деньги после завершения съемок. "Мне кажется, что телекомпания поступила неправильно, не встретившись со мной <...> Был звонок из Москвы. Мне сообщили, что съемки проходят в Латвии и Киеве, они хотели связаться со мной, но не смогли. Они сказали, что хотели бы заплатить 3 тысячи долларов. К этому моменту фильм уже был снят".
Телеканалы HBO и Sky опровергли жалобы Людмилы: "Съемочная группа несколько раз общалась с Людмилой — до, во время и после съемок <…> Ей была предоставлена возможность рассказать всю историю и высказать свои пожелания. Во время общения она ни разу не возразила против использования ее истории или истории ее мужа Василия".
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