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Эксперты оценили изменения в правилах экзамена на водительские права
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РИА Новости

Эксперты оценили изменения в правилах экзамена на водительские права

12:20 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГИБДД сдача экзамена на права. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Среди нововведений в правилах водительского экзамена в РФ есть замечательные предложения, но есть и те, которые потенциально могут быть опасны, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты, предложившие также и свои варианты технического усовершенствования этой процедуры.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в 2020 году реформы по подготовке водителей. Документ предполагает введение учебной езды по магистралям, а также объединенный экзамен по оценке навыков вождения вместо традиционных "площадки" и "города".
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"Есть, конечно, правильные, но есть и совершенно непонятные изменения. Например, подать жалобу и обжаловать неправильную оценку инспектора - это замечательно, это просто шикарно, я двумя руками "за". По поводу (введения) одного экзамена оценки качества вождения - тоже вопросов никаких. А вот зачем учебному автомобилю выезжать на автомагистраль? Это может быть достаточно опасно - и для того, кто учится, и для окружающих", - сказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Он отметил, что не считает необходимым элементом экзамена учебную езду на автомагистралях. По словам Орла, учиться надо на "спокойных" улицах, поскольку существенного отличия между передвижением по обычным дорогам и по магистрали нет. Единственная разница - повышенная скорость, и она требует большей подготовки от водителей, считает эксперт.
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Автоэксперт оценил новые правила экзамена на водительские права
В свою очередь, председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов также критически оценил снятие запрета на обучение вождению на автомагистралях. По его мнению, надо менять не правила сдачи экзамена, а сам подход к обучению водителей, а также "убрать формализацию учебных программ".
"Мне кажется, здесь нужно подойти другим образом, усилить контроль на сдаче экзамена в ГИБДД и поработать с фото- и видео фиксацией побольше. Например, если в течение двух лет после получения водительского удостоверения водитель попал в аварию или совершил серьезное нарушение, чтобы можно было отсмотреть видео обязательно с последующей оценкой тех, кто экзамены принимал... Если вдруг окажется, что экзамены тоже принимались некачественно, то здесь уже можно оценку сотруднику давать", - рассказал Холодов.
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В качестве идеи он также предложил обязать автошколы доучивать не сдавших экзамен на водительские права. "Должны доучивать бесплатно до того момента пока не сдаст. Таким образом, автошколе сразу станет выгодней правильно человека научить, чтобы потом не переучивать 20 раз", - считает эксперт.
Такую обязанность автошколы Холодов предложил уравновесить и ее правом ввести вступительные экзамены для поступающих туда. "Чтобы автошкола, если отвечает за ученика, имела возможность не брать его на обучение", - пояснил он.
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