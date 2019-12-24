В Южной Корее при взрыве на заводе пострадали пять человек

СЕУЛ, 24 дек – РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на заводе южнокорейской сталелитейной компании POSCO на юге страны, передает агентство Рёнхап.
Два взрыва произошли во вторник с разницей в пять минут, начиная с 13.14 (09.14 мск), на заводе POSCO по производству ферромарганца в Кванъяне в 420 километрах к юго-западу от Сеула. Точная причина аварии пока не установлена, но компания сообщила, что взрыв и пожар произошли во время испытания нового генератора энергии отработанного тепла. Сообщается, что взрыв был настолько сильным, что в домах на расстоянии четырех километров задрожали окна, а водители на близлежащем мосту почувствовали, что мост трясется.
28 сентября, 11:19Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
Пожар был потушен около 14.00 (10.00 мск) усилиями 173 пожарных и сотрудников службы безопасности POSCO. Пять пострадавших сотрудников завода были доставлены в близлежащие больницы. Их состояние не известно.
POSCO и местные власти планируют расследовать возможные причины аварии, такие как утечка нефти. Взрыв не затронул непосредственно работу самого сталелитейного завода POSCO, перебоев не предвидится.