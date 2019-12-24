В Южной Корее при взрыве на заводе пострадали пять человек

Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео

Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео

Пожар был потушен около 14.00 (10.00 мск) усилиями 173 пожарных и сотрудников службы безопасности POSCO. Пять пострадавших сотрудников завода были доставлены в близлежащие больницы. Их состояние не известно.