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В Южной Корее при взрыве на заводе пострадали пять человек
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РИА Новости

В Южной Корее при взрыве на заводе пострадали пять человек

12:16 24.12.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
СЕУЛ, 24 дек – РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на заводе южнокорейской сталелитейной компании POSCO на юге страны, передает агентство Рёнхап.
Два взрыва произошли во вторник с разницей в пять минут, начиная с 13.14 (09.14 мск), на заводе POSCO по производству ферромарганца в Кванъяне в 420 километрах к юго-западу от Сеула. Точная причина аварии пока не установлена, но компания сообщила, что взрыв и пожар произошли во время испытания нового генератора энергии отработанного тепла. Сообщается, что взрыв был настолько сильным, что в домах на расстоянии четырех километров задрожали окна, а водители на близлежащем мосту почувствовали, что мост трясется.
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Пожар был потушен около 14.00 (10.00 мск) усилиями 173 пожарных и сотрудников службы безопасности POSCO. Пять пострадавших сотрудников завода были доставлены в близлежащие больницы. Их состояние не известно.
POSCO и местные власти планируют расследовать возможные причины аварии, такие как утечка нефти. Взрыв не затронул непосредственно работу самого сталелитейного завода POSCO, перебоев не предвидится.
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