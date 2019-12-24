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Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии
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РИА Новости

Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии

12:14 24.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российско-турецкие экспертные консультации по Ливии состоялись в МИД РФ, стороны договорились содействовать скорейшему урегулированию кризиса в стране, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Российскую межведомственную делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, турецкую - заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал. По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране", - сообщил МИД РФ.
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Михаил БогдановМИД РФЛивияТурцияРоссияВ мире
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