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Начальник поезда Петербург — Севастополь рассказал, как догонял состав
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РИА Новости

Начальник поезда Петербург — Севастополь рассказал, как догонял состав

12:13 24.12.2019 (обновлено: 16:02 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Первый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь Александр Калеущенко рассказал, как ему пришлось догонять состав, который отправился без него.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезду "Таврия" с вагонами купе и плацкарт предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
Вчера, 18:40
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда
Ранее ряд СМИ сообщили, что из-за торжественной части начальник поезда пропустил начало движения, и поезд отправился без него.
"Следующим поездом "Сапсан" мы обогнали поезд номер 7 "Таврия" и встретили его в Угловке. Наш поезд прибывал в 17.13, а мы прибыли в Угловку уже в 16.30, то есть мы еще ждали вас почти 50 минут", - рассказал Калеущенко журналистам.
Он отметил, что такое произошло с ним впервые за семь лет его работы. "Я был уверен за свою поездную бригаду, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, был с ними на связи постоянно", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив
Вчера, 17:07
Ротенберг заявил об абсолютной надежности Крымского моста
Оператором поездов между материковой частью России и Крымом является компания "Гранд Сервис Экспресс".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь будут ходить в Крым из городов России.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года президент России открыл автомобильную часть моста. Ее строительство было завершено с семимесячным опережением.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Вчера, 16:00
Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту
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Гранд Сервис ЭкспрессКрымский мостКерчьВладимир ПутинСевастопольКраснодарский крайОбщество
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