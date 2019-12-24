Начальник поезда Петербург — Севастополь рассказал, как догонял состав

Первый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019

Первый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019

ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь Александр Калеущенко рассказал, как ему пришлось догонять состав, который отправился без него.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту . Президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезду "Таврия" с вагонами купе и плацкарт предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.

Ранее ряд СМИ сообщили, что из-за торжественной части начальник поезда пропустил начало движения, и поезд отправился без него.

"Следующим поездом "Сапсан" мы обогнали поезд номер 7 "Таврия" и встретили его в Угловке. Наш поезд прибывал в 17.13, а мы прибыли в Угловку уже в 16.30, то есть мы еще ждали вас почти 50 минут", - рассказал Калеущенко журналистам.

Он отметил, что такое произошло с ним впервые за семь лет его работы. "Я был уверен за свою поездную бригаду, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, был с ними на связи постоянно", - рассказал он.

Оператором поездов между материковой частью России и Крымом является компания "Гранд Сервис Экспресс".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь будут ходить в Крым из городов России.