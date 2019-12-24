Чувашия построит еще три мусоросортировочные станции

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Еще три мусоросортировочные станции планируется построить в Чувашии, заявил в интервью РИА Новости глава республики Еще три мусоросортировочные станции планируется построить в Чувашии, заявил в интервью РИА Новости глава республики Михаил Игнатьев

"У нас есть мусороперегрузочная и мусоросортировочная станции в Чебоксарах и Новочебоксарске. Мы планируем построить еще три и тем самым решить проблему раздельного сбора мусора. Мы уже начали установку раздельных контейнеров. На сегодняшний день сортируется только 15 процентов мусора. В перспективе мы ставим задачу перерабатывать до 75 процентов отходов", - сказал Игнатьев.

Он также отметил, что полигон в городе Новочебоксарске имеет все документы и лицензию на хранение твердых коммунальных отходов. "Региональный оператор собирает с населения и коммерческих организаций деньги за перевозку и утилизацию таких отходов. Мы в свою очередь выделили более 200 миллионов рублей на благоустройство площадок, где установили 75 процентов мусорных контейнеров. Оставшиеся контейнеры до конца года установит региональный оператор", - сказал Игнатьев.

Он также добавил, что в Чувашии "вычистили все лесополосы и овраги".