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Чувашия построит еще три мусоросортировочные станции
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РИА Новости

Чувашия построит еще три мусоросортировочные станции

12:08 24.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМусоросортировочный комплекс
Мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Львов
Мусоросортировочный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Еще три мусоросортировочные станции планируется построить в Чувашии, заявил в интервью РИА Новости глава республики Михаил Игнатьев.
"У нас есть мусороперегрузочная и мусоросортировочная станции в Чебоксарах и Новочебоксарске. Мы планируем построить еще три и тем самым решить проблему раздельного сбора мусора. Мы уже начали установку раздельных контейнеров. На сегодняшний день сортируется только 15 процентов мусора. В перспективе мы ставим задачу перерабатывать до 75 процентов отходов", - сказал Игнатьев.
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Он также отметил, что полигон в городе Новочебоксарске имеет все документы и лицензию на хранение твердых коммунальных отходов. "Региональный оператор собирает с населения и коммерческих организаций деньги за перевозку и утилизацию таких отходов. Мы в свою очередь выделили более 200 миллионов рублей на благоустройство площадок, где установили 75 процентов мусорных контейнеров. Оставшиеся контейнеры до конца года установит региональный оператор", - сказал Игнатьев.
Он также добавил, что в Чувашии "вычистили все лесополосы и овраги".
"Проблема с мусором заключалась в том, что жители сельской местности не привыкли платить за вывоз, сбор и утилизацию мусора. Но здесь мы обеспечиваем защиту со стороны государства. В бюджете мы заложили 300 миллионов рублей на выплату субсидий за услуги жилищно-коммунального хозяйства. То есть тем семьям, где бюджета не хватает, ежемесячно будут осуществляться социальные выплаты при предоставлении подтверждающих документов. Республика в скором времени разрешит историческую проблему с мусором раз и навсегда", - заявил глава Чувашии.
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Михаил ИгнатьевМоскваЧувашияЧебоксарыОбщество
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