Матвиенко считает, что 31 декабря могут объявить выходным днем

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тридцать первое декабря со следующего года можно сделать выходным днем на законодательном уровне, но общее число нерабочих дней следует сохранить, заявила спикер Совета Федерации Тридцать первое декабря со следующего года можно сделать выходным днем на законодательном уровне, но общее число нерабочих дней следует сохранить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Конечно, все хотят 31-го выходной", - сказала она на пресс-конференции.

Матвиенко отметила, что для большинства россиян это "полурабочий день".

"Люди практически 31 (декабря) уже реально не работают. Конечно, женщины в первую очередь считают, что это неправильно. Раз семейный праздник, то и семейная подготовка к празднику: каждый должен знать свои обязанности, что будет делать папа, что будет делать мама, что будут делать дети. Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом целую неделю еще есть и оливье, и под шубой, и все остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31 декабря был выходным днем", - пояснила спикер Совета Федерации.

Она отметила, что многие бизнес-структуры объявили 31 декабря в этом году выходной, многие регионы перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Однако, по ее мнению, в следующем году надо принять такое решение на законодательном уровне.