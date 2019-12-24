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Матвиенко: Совфед готов к диалогу парламентов в "нормандском формате"
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РИА Новости

Матвиенко: Совфед готов к диалогу парламентов в "нормандском формате"

12:03 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации готов подключиться к налаживанию парламентского диалога в "нормандском формате" с новым составом Рады Украины, он может быть реальным.
"Сама идея межпарламентского диалога стран-участниц нормандского формата, такого парламентского измерения, безусловно, очень полезная. И она могла бы внести такой межпарламентский диалог. Он мог бы внести вклад в мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Но это очень непростая задача", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
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По её словам, эффективным такой диалог будет лишь тогда, когда со стороны парламентов государств нормандского формата будут сформированы межфракционные группы, то есть в них войдут депутаты, которые входят в разные политические партии и группы. "Если это будет только, скажем, оппозиционные партии или там только правящие партии и так далее, я боюсь, что диалог будут осложнен", - уточнила Матвиенко.
Она добавила, что нужно, чтобы парламенты стран нормандского формата дали на это согласие. "Ведь на протяжении всех этих лет мы посылали сигналы Верховной Раде о том, что надо садиться за стол переговоров. Надо слышать друг друга, слушать друг друга, пытаться понять друг друга, на парламентском уровне подготовить те или иные меры", - пояснила спикер СФ.
Сенатор уточнила, что эти сигналы не воспринимались Верховной Радой. Представитель сената Франции рассказывал ей, что делал попытки собрать парламентские группы стран нормандского формата и наладить диалог, но у него тоже не получилось.
"Но заниматься этим надо, надо пытаться. Ну ведь что плохого в диалоге? Что плохого в том, что мы сядем за один стол и начнем говорить, начнем пытаться найти решение? Мы со своей стороны, безусловно, как Совет Федерации готовы и подключиться, и использовать наших опытных дипломатов, которые работают в Совете Федерации, являются сенаторами. Будем надеяться, что, может быть, вот сегодня с учетом нового состава Верховной Рады такое движение станет реальным", - добавила Матвиенко.
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