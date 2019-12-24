Правительство утвердило поправки в ПДД об управлении автобусом

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым водители грузовых автомобилей и автобусов могут управлять транспортным средством не более девяти часов в сутки, делая перерыв на отдых каждые 4,5 часа, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Время управления транспортным средством не должно превышать: девять часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента начала управления транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Допускается увеличение этого времени до десяти часов, но не более двух раз в течение календарной недели; 56 часов в течение календарной недели; 90 часов в течение двух календарных недель", - говорится в документе. Изменения применяются в отношении водителей грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны и автобусов.

"Не позднее 4 часов 30 минут с момента начала управления транспортным средством или с момента начала очередного периода управления транспортным средством водитель обязан сделать перерыв для отдыха от управления транспортным средством продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим водителем может быть начат очередной период управления транспортным средством", - добавляется в документе.

В случае, когда спустя 4,5 часа с начала пути водитель не имеет возможности остановиться на отдых, то он вправе увеличить период управления транспортным средством на время до ближайшего места стоянки, но не более чем на 1-2 часа.

Кроме того, ежедневный отдых водителя от управления транспортным средством должен быть непрерывным и составлять не менее 11 часов в сутки. При этом допускается сокращение этого времени до девяти часов, но "не более трех раз в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха".