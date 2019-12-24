Минздрав представил справочник-каталог лекарств для госзаказчиков

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Единый структурный справочник-каталог лекарственных препаратов, который поможет государственным заказчикам, осуществляющим закупки, получать и проверять необходимую информацию, представили в Минздраве, сообщила пресс-служба ведомства.
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова представила новый открытый интернет-портал – единый структурный справочник-каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП). ЕСКЛП - составная часть информационной аналитической подсистемы Единой государственной информационной системы",- говорится в сообщении.
Применение справочника в системе закупок обеспечит формирование информации о закупках лекарственных препаратов в структурированном виде, с его помощью все государственные заказчики, осуществляющие закупки лекарств, производители, заинтересованные лица смогут получать и проверять необходимую информацию о зарегистрированных лекарствах, уточнили в пресс-службе.
"Важнейшим условием создания Единого цифрового контура здравоохранения является создание единой для всех разработчиков информационных систем нормативно-справочной информации, в том числе в сфере лекарственного обеспечения. В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
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