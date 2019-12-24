Минздрав представил справочник-каталог лекарств для госзаказчиков

"Важнейшим условием создания Единого цифрового контура здравоохранения является создание единой для всех разработчиков информационных систем нормативно-справочной информации, в том числе в сфере лекарственного обеспечения. В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.