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Конкурс на должность мэра Оренбурга начнется 30 января 2020 года
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РИА Новости

Конкурс на должность мэра Оренбурга начнется 30 января 2020 года

11:48 24.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Виды Оренбурга. Архивное фото
УФА, 24 дек – РИА Новости. Конкурс на должность главы администрации города Оренбурга, который стал вакантным после отставки Дмитрия Кулагина, начнется 30 января 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс – службе Оренбургского городского Совета.
Ранее мэр Оренбурга Кулагин подал в отставку, проработав на этой должности ровно один год, и занял пост руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Обязанности главы городской администрации исполняет бывший депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных.
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"Сегодня депутаты горсовета приняли решение о назначении конкурса на должность главы города. Собеседование с кандидатами на пост мэра Оренбурга начнётся 30 января в зале заседаний Оренбургского городского Совета", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городского парламента.
В ведомстве пояснили, что документы, необходимые для участия в конкурсе, останутся прежними, поменяется лишь адрес приема документов, комиссия будет принимать в муниципальной приёмной граждан, на улице Советской, 47.
"Сдать документы можно будет в период с 13 января по 23 января с 10.00 до 13.00 ежедневно, единственный выходной - 19 января. Приём документов специально спланирован так, чтобы у потенциальных участников была возможность сдать бумаги в субботу, в свой выходной день", - пояснили агентству в горсовете.
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Дмитрий Кулагин (спортсмен)Оренбургская областьОренбургПолитика
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