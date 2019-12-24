Замглаву ГИБДД Балашихи обвинили в получении взятки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместителю начальника ГИБДД "Балашихинское" предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, с апреля 2015 по февраль 2018 года полицейский получил от гендиректора фирмы как лично, так и переводом через банковские карты не менее 250 тысяч рублей. Взятка давалась за покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети Балашихи.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника ОГИБДД МУ МВД России "Балашихинское" предъявлено обвинение в получении взятки. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.
Врадий добавила, что в отношении гендиректора фирмы возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, он допрошен в качестве подозреваемого.
"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.
Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители полицейского.
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