Замглаву ГИБДД Балашихи обвинили в получении взятки

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника ОГИБДД МУ МВД России "Балашихинское" предъявлено обвинение в получении взятки. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

Врадий добавила, что в отношении гендиректора фирмы возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, он допрошен в качестве подозреваемого.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.