Газета Financial Times выбрала слово года

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Газета Газета Financial Times назвала словом года выражение Be water ("Будь водой") - слоган гонконгских протестующих, вдохновлявшихся философией Брюса Ли

Как пишет издание , еще до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие "собирались как роса", чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция по борьбе с беспорядками, они "рассеивались как туман", убегая по узким улочкам, когда их ловили, они были "тверды как лед". Это - философия Be water ("Будь водой" - ред.) самого известного гонконгца Брюса Ли, отмечает газета.

Брюс Ли вырос в Гонконге, но стал знаменитым в Голливуде. Он занимался боевыми искусствами и был не только актером, но и философом.

"Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку - она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку - она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник - она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг", - говорил Брюс Ли в интервью в 1970-х.