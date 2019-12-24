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Газета Financial Times выбрала слово года
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РИА Новости

Газета Financial Times выбрала слово года

11:46 24.12.2019
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© Fotolia / Stefan GräfСловари
Словари
© Fotolia / Stefan Gräf
Словари. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Газета Financial Times назвала словом года выражение Be water ("Будь водой") - слоган гонконгских протестующих, вдохновлявшихся философией Брюса Ли.
Как пишет издание, еще до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие "собирались как роса", чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция по борьбе с беспорядками, они "рассеивались как туман", убегая по узким улочкам, когда их ловили, они были "тверды как лед". Это - философия Be water ("Будь водой" - ред.) самого известного гонконгца Брюса Ли, отмечает газета.
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Брюс Ли вырос в Гонконге, но стал знаменитым в Голливуде. Он занимался боевыми искусствами и был не только актером, но и философом.
"Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку - она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку - она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник - она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг", - говорил Брюс Ли в интервью в 1970-х.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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Брюс ЛиFinancial TimesГонконгВ мире
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