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Американский эсминец зашел в одесский порт
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РИА Новости

Американский эсминец зашел в одесский порт

11:45 24.12.2019 (обновлено: 16:03 24.12.2019)
11837
© Фото : ВМС УкраиныАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
© Фото : ВМС Украины
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71), передает "Думская".

"Около 9:00 (10:00 мск) на рейде <...> произошла встреча с лоцманским катером, а в 10:00 (11:00 мск) он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу", — уточняется в сообщении.

По данным издания, это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в нынешнем году.
DDG 71 относится к ранней версии кораблей типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк.
Длина эсминца составляет 154 метра, ширина — 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией), полное водоизмещение — 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов.
Корабль оснащен различным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска "Томагавков", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
3 июля, 14:18Сказано в эфире
Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
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ОдессаВиргинияКиевВ мире
Популярные комментарии
Российские корабли жалкие корыта по сравнению с американским кораблем. Американец берет на борт в несколько раз больше крылатых ракет чем российский. А крылатые ракеты - основное ударное оружие - может применяться как по морским, так и по наземным целям.
24 декабря, 12:14
Ушат Помоев
241302284
Когда американские эсминцы, как полноправные хозяева заходят в Чёрное море, российские судёнышки заплывают под шконку.
24 декабря, 12:24
Ушат Помоев
13902667
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