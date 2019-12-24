Американский эсминец зашел в одесский порт

"Около 9:00 (10:00 мск) на рейде <...> произошла встреча с лоцманским катером, а в 10:00 (11:00 мск) он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу", — уточняется в сообщении.
По данным издания, это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в нынешнем году.
DDG 71 относится к ранней версии кораблей типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк.
Длина эсминца составляет 154 метра, ширина — 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией), полное водоизмещение — 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов.
Корабль оснащен различным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска "Томагавков", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.
3 июля, 14:18Сказано в эфиреВоенный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.