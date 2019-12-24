Роспотребнадзор заявил о локализации вспышки кори в трех регионах

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Очаги кори, зарегистрированные в Очаги кори, зарегистрированные в Якутии , Тюменской области и Ставропольском крае, удалось локализовать, сообщается на сайте Роспотребнадзора

"Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения", - говорится в сообщении.

В России в течение последних двух лет увеличивается число завозов кори из других стран, но, несмотря на некоторый рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно стабильная, показатель заболеваемости в России в десятки раз ниже, чем в странах европейского региона, уточняется на сайте.

"Большинство заболевших как детей, так и взрослых, вовлеченных в эпидемический процесс, были не привиты против кори. Главная причина отсутствия прививок - отказы", - подчеркнули в ведомстве.

С апреля 2019 года Роспотребнадзор начал подчищающую иммунизацию населения против кори, которая будет продолжена и в следующем году.