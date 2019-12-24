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Роспотребнадзор заявил о локализации вспышки кори в трех регионах
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РИА Новости

Роспотребнадзор заявил о локализации вспышки кори в трех регионах

11:41 24.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАмпула вакцины коревой в детской поликлинике
Ампула вакцины коревой в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ампула вакцины коревой в детской поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Очаги кори, зарегистрированные в Якутии, Тюменской области и Ставропольском крае, удалось локализовать, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения", - говорится в сообщении.
В России в течение последних двух лет увеличивается число завозов кори из других стран, но, несмотря на некоторый рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно стабильная, показатель заболеваемости в России в десятки раз ниже, чем в странах европейского региона, уточняется на сайте.
"Большинство заболевших как детей, так и взрослых, вовлеченных в эпидемический процесс, были не привиты против кори. Главная причина отсутствия прививок - отказы", - подчеркнули в ведомстве.
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С апреля 2019 года Роспотребнадзор начал подчищающую иммунизацию населения против кори, которая будет продолжена и в следующем году.
"В ходе прививочной кампании было привито около 1,1 миллиона человек, в том числе из числа населения Российской Федерации - около 165 тысяч детей, 742 тысячи взрослых, а также более 181 тысячи мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность. Данное мероприятие дало ощутимый эффект: число заболевших корью за 4 месяца с начала кампании снизилось в 4 раза, а вспышки, связанные с трудовыми мигрантами, с июля до настоящего времени не регистрируются", - пояснили в Роспотребнадзоре.
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