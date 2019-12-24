Супруги из Самарской области удочерили девочек и стали должниками

САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Семейная пара из Семейная пара из Самарской области удочерила двух девочек, после чего оказалась должна около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор общественной организации "Домик детства", помогающей семье подготовить судебные иски, Антон Рубин.

По словам Рубина, супруги Елена и Александр решили взять из детского дома двух девочек 5 и 8 лет, у которых в марте этого года умерла мать. Общественник рассказал, что в органах опеки семейную пару предупредили, что девочкам по наследству перейдет квартира с долгом за коммунальные услуги в размере 50 тысяч рублей, который нужно будет погасить. Супруги согласились, подписали необходимые документы и в июле стали законными родителями девочек.

"Через несколько месяцев уже от нотариуса Елена и Александр узнали, что у матери девочек была еще одна квартира, долг за которую составляет около 2 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задолженность за вторую квартиру, которую покойная мать девочек купила в 2013 году в ипотеку, по закону также перешла по наследству к девочкам. По словам общественника, долг по кредиту составляет более 1 миллиона рублей, кроме того, банк начислил порядка 350 тысяч рублей штрафа за просрочку платежей, еще более 400 тысяч рублей – это задолженность за коммунальные услуги.

По словам Рубина, в настоящее время общественники помогают семье подготовить судебные иски к банку, органам опеки и судебным приставам. "Потому что в действии или бездействии каждого мы видим преступную халатность… Например, органы опеки открыли наследственное дело, не уточнив про долги, которые сейчас превышают стоимость квартиры. А приставы несколько лет не продавали квартиру, чтобы погасить долг по ипотеке", - поясняет Рубин.