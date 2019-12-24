Автоэксперт оценил новые правила экзамена на водительские права

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор Национального общественного центра безопасности движения Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с RT поддержал отмену запрета на обучение вождению на магистралях.

"Иначе у нас выезжали водители, которые вообще не умеют управлять автомобилями на магистралях. И учить их, конечно, нужно в обязательном порядке". Сергей Канаев

При этом эксперт подчеркнул, что перед началом обучения инструктор должен убедиться в том, что автомобилист действительно имеет необходимые навыки.

"И только после этого он может выезжать на магистраль… Во многих странах мира практика таких экзаменов давно присутствует, это нормально", — отметил Канаев.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Уже в январе следующего года будет отменен запрет на обучение вождению на магистралях.