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Автоэксперт оценил новые правила экзамена на водительские права
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РИА Новости

Автоэксперт оценил новые правила экзамена на водительские права

11:28 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Знак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с RT поддержал отмену запрета на обучение вождению на магистралях.
"Иначе у нас выезжали водители, которые вообще не умеют управлять автомобилями на магистралях. И учить их, конечно, нужно в обязательном порядке".
Сергей Канаев
При этом эксперт подчеркнул, что перед началом обучения инструктор должен убедиться в том, что автомобилист действительно имеет необходимые навыки.
"И только после этого он может выезжать на магистраль… Во многих странах мира практика таких экзаменов давно присутствует, это нормально", — отметил Канаев.
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Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Уже в январе следующего года будет отменен запрет на обучение вождению на магистралях.
Основные изменения должны вступить в силу первого октября. В частности, произойдет объединение "города" и "площадки", практический экзамен будет занимать полчаса, появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку.
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