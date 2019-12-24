Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия — уволить.
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", — сказал Колокольцев во вторник на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
В иерархии дисциплинарных взысканий МВД России предупреждение о неполном служебном соответствии занимает промежуточное место между строгим выговором и понижением в должности. Теоретически может помешать дальнейшему карьерному росту.
В минувшую пятницу девятиклассников в качестве массовки привлекли к учениям полицейских Тукаевского района. Несмотря на то что полиция согласовала учения с руководством школы, МВД Татарстана начало служебную проверку, а начальница местного отдела образования уволилась.
В МВД Татарстана заверяли, что школьники участвовали в учениях только в качестве статистов, силу к ним не применяли, а перед началом проинструктировали о мерах безопасности.
При этом сразу после начала скандала в МВД Татарстана отмежевались от непосредственных организаторов учений, которые, по данным министерства, не согласовали мероприятие "в установленном порядке" в республиканском ведомстве.