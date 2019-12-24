Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", — сказал Колокольцев во вторник на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В минувшую пятницу девятиклассников в качестве массовки привлекли к учениям полицейских Тукаевского района. Несмотря на то что полиция согласовала учения с руководством школы, МВД Татарстана начало служебную проверку, а начальница местного отдела образования уволилась.

При этом сразу после начала скандала в МВД Татарстана отмежевались от непосредственных организаторов учений, которые, по данным министерства, не согласовали мероприятие "в установленном порядке" в республиканском ведомстве.