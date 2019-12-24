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Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками
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РИА Новости

Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками

11:25 24.12.2019 (обновлено: 14:15 24.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГлава МВД Татарстана Артем Хохорин
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия — уволить.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", — сказал Колокольцев во вторник на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В иерархии дисциплинарных взысканий МВД России предупреждение о неполном служебном соответствии занимает промежуточное место между строгим выговором и понижением в должности. Теоретически может помешать дальнейшему карьерному росту.
В минувшую пятницу девятиклассников в качестве массовки привлекли к учениям полицейских Тукаевского района. Несмотря на то что полиция согласовала учения с руководством школы, МВД Татарстана начало служебную проверку, а начальница местного отдела образования уволилась.
В МВД Татарстана заверяли, что школьники участвовали в учениях только в качестве статистов, силу к ним не применяли, а перед началом проинструктировали о мерах безопасности.
При этом сразу после начала скандала в МВД Татарстана отмежевались от непосредственных организаторов учений, которые, по данным министерства, не согласовали мероприятие "в установленном порядке" в республиканском ведомстве.
Командно-штабные учения Ураган-2012
Вчера, 11:14
Чиновница уволилась после "учений" МВД Татарстана со школьниками
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МВД ТатарстанаМВД РФВладимир КолокольцевТатарстанПроисшествия
Популярные комментарии
А какие проблемы в том, чтобы привлечь старшеклассников на учения полиции? И профориентация, и уважительное отношение к полиции и людям, там служащим, полноценно формируются только в совместных действиях. Так что порицать, то что снижает накал страстей между спецслужбами и населением, по крайней мере, не дальновидно...
24 декабря, 12:04
Александра
57100258
Лично я ничего зазорного в случившемся не вижу. Все было согласовано. Насильно туда никого не загоняли. Силу не применяли. Чего, спрашивается, раздули историю.
24 декабря, 12:14
Д Денис Хорошев
51000252
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