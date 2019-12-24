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Совфед работает над проектом о статусе самозанятых, заявила Матвиенко
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РИА Новости

Совфед работает над проектом о статусе самозанятых, заявила Матвиенко

11:23 24.12.2019 (обновлено: 11:40 24.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. При успешном ходе эксперимента по налогу для самозанятых, этот опыт можно с 1 июля распространить на всю страну, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Анализ показал, что эксперимент в пилотных регионах был успешным, сейчас к нему присоединились еще 19 регионов. Если и эта практика будет успешной, с 1 июля будущего года этот опыт можно распространить на всю страну", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.
Она уточнила, что 260 тысяч зарегистрировались, как самозанятые.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
11:07
Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий
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