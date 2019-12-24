Совфед работает над проектом о статусе самозанятых, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. При успешном ходе эксперимента по налогу для самозанятых, этот опыт можно с 1 июля распространить на всю страну, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Анализ показал, что эксперимент в пилотных регионах был успешным, сейчас к нему присоединились еще 19 регионов. Если и эта практика будет успешной, с 1 июля будущего года этот опыт можно распространить на всю страну", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.