Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T11:20+0300
https://ria.ru/20191224/1562763108.html
Представители бизнеса планируют встретиться с Путиным 25 декабря
https://cdn22.img.ria.ru/images/156266/11/1562661182_0:74:2985:1753_1036x0_80_0_0_cd4381c2a5bc478d076d9efb7f9c918c.jpg
РИА Новости

Представители бизнеса планируют встретиться с Путиным 25 декабря

11:20 24.12.2019
1453
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский крупный бизнес планирует встретиться в среду, 25 декабря, с президентом РФ Владимиром Путиным и представить на этой встрече итоги года, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год", - рассказал Шохин.
По его словам, "это традиционная конструкция нашего диалога, который включает формальную непубличную часть и неформальную информацию, в то числе те, которые спустя некоторое время становятся публично озвученными".
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Вчера, 19:58
Путин отметил стремление власти помочь бизнесу с благотворительностью
1100011
Обсудить 0
Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин: интересы России и ее народа должны быть выше конъюнктуры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Полиция
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Эксперт оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тверской области нашли живым пропавшего школьника
Первые снегопады в регионах России
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния