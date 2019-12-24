Представители бизнеса планируют встретиться с Путиным 25 декабря

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский крупный бизнес планирует встретиться в среду, 25 декабря, с президентом РФ Владимиром Путиным и представить на этой встрече итоги года, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год", - рассказал Шохин.
По его словам, "это традиционная конструкция нашего диалога, который включает формальную непубличную часть и неформальную информацию, в то числе те, которые спустя некоторое время становятся публично озвученными".