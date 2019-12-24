Представители бизнеса планируют встретиться с Путиным 25 декабря

"Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год", - рассказал Шохин.