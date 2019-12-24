"Северный поток — 2" будет обязательно завершен, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" будет обязательно завершен, несмотря на санкции США, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который - европейцы это понимают - обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется", - сказала она на пресс-конференции.
Теперь европейские государства "уже не могут так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере", считает она.
"У нас достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями", - подчеркнула спикер.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.