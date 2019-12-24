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2019-12-24T11:24+0300
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"Северный поток — 2" будет обязательно завершен, заявила Матвиенко
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РИА Новости

"Северный поток — 2" будет обязательно завершен, заявила Матвиенко

11:18 24.12.2019 (обновлено: 11:24 24.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" будет обязательно завершен, несмотря на санкции США, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который - европейцы это понимают - обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется", - сказала она на пресс-конференции.
Теперь европейские государства "уже не могут так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере", считает она.
"У нас достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями", - подчеркнула спикер.
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Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
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Северный поток — 2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Наша власть потеряла кучу денег из за своей некомпетентности. А народу опять придётся затянуть пояса. Так как богатеи затягивать пояса не собираются. Товарищ Сталин вернись. Расберись с этим
24 декабря, 12:10
dgoncovch
1011004
что-то я ответные санкции ни на курсе доллара,ни на зарплате не ощущаю.
24 декабря, 12:01
Дмитрий Олейник
920002
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