"Северный поток — 2" будет обязательно завершен, заявила Матвиенко

"Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который - европейцы это понимают - обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется", - сказала она на пресс-конференции.

Теперь европейские государства "уже не могут так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере", считает она.

"У нас достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями", - подчеркнула спикер.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.