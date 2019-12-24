Большинство россиян удовлетворены кругом своего общения, показал опрос

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (90%) удовлетворены кругом своего общения, в целом своей жизнью довольны 79% граждан, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
"За 20 лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась. Самый высокий показатель характеризует оценку россиянами своего окружения - 90% участников исследования заявили, что удовлетворены кругом своего общения", - сказал Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
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По его словам, своим образованием удовлетворены 81% россиян, в 2000 году об этом заявляли 57%, своим положением в обществе довольны 80% граждан, в целом своей жизнью – 79%, тем, как питается их семья – 78%, жилищными условиями их семьи – 73%, тем, как проводят свободное время – 70%, состоянием своего здоровья – 62%, отношениями на работе – 60%, своей работой в целом – 59%, состоянием окружающей среды там, где они живут – 57%, материальным положением их семьи – 46%.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.