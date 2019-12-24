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Полиция проверит информацию об участии детей в учениях МВД
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РИА Новости

Полиция проверит информацию об участии детей в учениях МВД

11:13 24.12.2019 (обновлено: 12:17 24.12.2019)
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Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
КАЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Полицейские опросили женщину, опубликовавшую видео о том, как учащиеся 9 класса Новотроицкой школы Тукаевского района Татарстана принимают участие в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщили в МВД по Татарстану.
По данным ведомства, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса школы. Отмечается, что в ходе занятий ни один из них не был задействован в качестве условного нарушителя, школьники находились на заднем плане под контролем педагогов.
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Вчера, 11:14
Чиновница уволилась после "учений" МВД Татарстана со школьниками
В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Татарстану, руководством министерства было принято решение о проведении служебной проверки по данному факту.
"Жительница Тукаевского района, обнародовавшая в социальных сетях видео тактико-специальных занятий на территории Новотроицкой СОШ, была опрошена сотрудниками полиции в рамках проводимой служебной проверки – для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего", - говорится в сообщении МВД.
Ранее сообщалось, что соответствующие проверки по данному факту проводят прокуратура и министерство образования и науки Татарстана. Начальник отдела образования Тукаевского района после произошедшего уволилась.
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МВД РФТатарстанТукаевский районПроисшествия
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