Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий

"Как мне кажется, должна быть такая материальная мотивация в виде снижения налога. Вот, скажем, микропредприятия, но, может, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов. Мне думается, что пришло время очень системно разобраться в причинах, принять, какие меры дополнительно нужны для малого и среднего бизнеса... Налоги надо на малый бизнес снижать, я в этом убеждена, отдача будет гораздо больше", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.