МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий и снижение налогов для малого бизнеса для развития предпринимательства в РФ.
"Как мне кажется, должна быть такая материальная мотивация в виде снижения налога. Вот, скажем, микропредприятия, но, может, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов. Мне думается, что пришло время очень системно разобраться в причинах, принять, какие меры дополнительно нужны для малого и среднего бизнеса... Налоги надо на малый бизнес снижать, я в этом убеждена, отдача будет гораздо больше", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Она отметила, что всегда была сторонницей либо минимизаций, либо снятия, либо послабления налогового бремени для малого и среднего бизнеса. "Давайте посмотрим: мы хорошо знаем, что наши граждане талантливы, умны, образованны и предприимчивы, и мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит", - добавила Матвиенко.