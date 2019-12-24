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Выступление Владимира Путина на коллегии Минобороны. Прямая трансляция
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РИА Новости
Выступление Владимира Путина на коллегии Минобороны. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны.
2019-12-24T14:14+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46531564&type=mp4
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Выступление Владимира Путина на коллегии Минобороны. Прямая трансляция

14:14 24.12.2019 (обновлено: 14:36 24.12.2019)
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Владимир Путин принимает участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны.
На мероприятии, которое проходит в Национальном центре управления обороной в Москве, подведут итоги деятельности Вооруженных сил за 2019 год. Кроме того, президент определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности оборонного ведомства.
На расширенное заседание коллегии приглашены члены Совета безопасности, руководство Федерального собрания, правительства, а также командующие военными округами, объединениями и соединениями.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинМоскваБезопасность
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