Выступление Владимира Путина на коллегии Минобороны. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны.
На мероприятии, которое проходит в Национальном центре управления обороной в Москве, подведут итоги деятельности Вооруженных сил за 2019 год. Кроме того, президент определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности оборонного ведомства.
На расширенное заседание коллегии приглашены члены Совета безопасности, руководство Федерального собрания, правительства, а также командующие военными округами, объединениями и соединениями.
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