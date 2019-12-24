Матвиенко назвала санкции по "Северному потому — 2" апофеозом абсурда

"То, что произошло, это уже такой апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе. Они вносятся в оборонный бюджет, то есть военный бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран-членов НАТО", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, целью является преследование экономических интересов США.

"Стало еще более очевидно, что санкции, которые вводятся Соединенными Штатами Америки - это экономические войны. Это санкции, направленные на создание конкурентных преимуществ для Соединенных Штатов Америки. Это преследование только собственных интересов. И теперь уже все маски сброшены. Теперь можно открыто говорить о том, что происходит в мире", - заявила Матвиенко.

"Когда это делалось только против России, все молчали, а когда санкции ввели против "Северного потока-2", немецкие политики заявляют о недопустимости такого грубого вмешательства в дела европейских государств", - добавила она. Спикер напомнила, что в оборонный бюджет США введены санкции также против России, Китая, Турции и Евросоюза.

"Никакими аргументами, никакой логикой это объяснить нельзя, кроме понятных целей", - считает спикер Совфеда.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.