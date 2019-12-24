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Матвиенко назвала санкции по "Северному потому — 2" апофеозом абсурда
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РИА Новости

Матвиенко назвала санкции по "Северному потому — 2" апофеозом абсурда

11:05 24.12.2019 (обновлено: 11:19 24.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" и экономической войной санкции США против "Северного потока-2".
"То, что произошло, это уже такой апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе. Они вносятся в оборонный бюджет, то есть военный бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран-членов НАТО", - сказала она на пресс-конференции.
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По ее словам, целью является преследование экономических интересов США.
"Стало еще более очевидно, что санкции, которые вводятся Соединенными Штатами Америки - это экономические войны. Это санкции, направленные на создание конкурентных преимуществ для Соединенных Штатов Америки. Это преследование только собственных интересов. И теперь уже все маски сброшены. Теперь можно открыто говорить о том, что происходит в мире", - заявила Матвиенко.
"Когда это делалось только против России, все молчали, а когда санкции ввели против "Северного потока-2", немецкие политики заявляют о недопустимости такого грубого вмешательства в дела европейских государств", - добавила она. Спикер напомнила, что в оборонный бюджет США введены санкции также против России, Китая, Турции и Евросоюза.
"Никакими аргументами, никакой логикой это объяснить нельзя, кроме понятных целей", - считает спикер Совфеда.
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Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Валентина МатвиенкоРоссияСШАВ мире
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