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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-24T11:04+0300
https://ria.ru/20191224/1562761639.html
Китайскому иновещанию на русском языке исполняется 65 лет
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РИА Новости

Китайскому иновещанию на русском языке исполняется 65 лет

11:04 24.12.2019
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© Фото : предоставлено Международным радио КитаяГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэннянь во время подписания соглашения о сотрудничестве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэннянь во время подписания соглашения о сотрудничестве
© Фото : предоставлено Международным радио Китая
МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскому иновещанию на русском языке во вторник исполняется 65 лет. Именно в этот день в 1954 году в московском эфире впервые прозвучали позывные радиостанции "Пекин".
Славную традицию продолжила русская редакция Международного радио Китая, которая в минувшем году влилась в Медиакорпорацию Китая.
С 65-летним юбилеем русскую службу МРК поздравил посол России в КНР Андрей Денисов.
Сегодня русскоязычное иновещание Китая осуществляется на всех медийных площадках: это и радио, и телевидение, и проекты в интернете и на мобильных платформах.
Иновещание на русском языке следует тенденциям времени, переходя на рельсы новых медиа. Самым значимым проектом в этом отношении стал первый и пока единственный в своем роде совместный российско-китайский медиа-проект "Россия-Китай: главное", операторами которого являются Международное радио Китая Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня".
Центральный музей Великой Отечественной войны
19 декабря, 11:03Россия-Китай: Главное
Выставка китайского искусства открылась в московском музее Победы
Приложение "Россия-Китай: главное" насчитывает более 6 миллионов постоянных подписчиков. Количество аудитории его отдельных проектов ставит все новые рекорды. Так, мультимедийная акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию установления дипотношений между Россией и Китаем, собрала более миллиарда просмотров в России и Китае.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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