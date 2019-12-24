Китайскому иновещанию на русском языке исполняется 65 лет

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэннянь во время подписания соглашения о сотрудничестве

© Фото : предоставлено Международным радио Китая Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэннянь во время подписания соглашения о сотрудничестве

МОСКВА, 24 дек - . Китайскому иновещанию на русском языке во вторник исполняется 65 лет. Именно в этот день в 1954 году в московском эфире впервые прозвучали позывные радиостанции "Пекин". " Проект "Россия-Китай: Главное . Китайскому иновещанию на русском языке во вторник исполняется 65 лет. Именно в этот день в 1954 году в московском эфире впервые прозвучали позывные радиостанции "Пекин".

Славную традицию продолжила русская редакция Международного радио Китая, которая в минувшем году влилась в Медиакорпорацию Китая.

С 65-летним юбилеем русскую службу МРК поздравил посол России в КНР Андрей Денисов

Сегодня русскоязычное иновещание Китая осуществляется на всех медийных площадках: это и радио, и телевидение, и проекты в интернете и на мобильных платформах.

Иновещание на русском языке следует тенденциям времени, переходя на рельсы новых медиа. Самым значимым проектом в этом отношении стал первый и пока единственный в своем роде совместный российско-китайский медиа-проект "Россия-Китай: главное", операторами которого являются Международное радио Китая Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня".