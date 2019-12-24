Китайскому иновещанию на русском языке исполняется 65 лет

МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскому иновещанию на русском языке во вторник исполняется 65 лет. Именно в этот день в 1954 году в московском эфире впервые прозвучали позывные радиостанции "Пекин".
Славную традицию продолжила русская редакция Международного радио Китая, которая в минувшем году влилась в Медиакорпорацию Китая.
С 65-летним юбилеем русскую службу МРК поздравил посол России в КНР Андрей Денисов.
Сегодня русскоязычное иновещание Китая осуществляется на всех медийных площадках: это и радио, и телевидение, и проекты в интернете и на мобильных платформах.
Иновещание на русском языке следует тенденциям времени, переходя на рельсы новых медиа. Самым значимым проектом в этом отношении стал первый и пока единственный в своем роде совместный российско-китайский медиа-проект "Россия-Китай: главное", операторами которого являются Международное радио Китая Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня".
Приложение "Россия-Китай: главное" насчитывает более 6 миллионов постоянных подписчиков. Количество аудитории его отдельных проектов ставит все новые рекорды. Так, мультимедийная акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию установления дипотношений между Россией и Китаем, собрала более миллиарда просмотров в России и Китае.