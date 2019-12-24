Бюджет Мордовии на 2020 год будет социально ориентированным

"Правительство региона рассмотрело проект бюджета Мордовии на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, который запланирован с профицитом. 62% от общих расходов в следующем году будут направлены на социальную сферу. Таким образом, в Мордовии бюджет на 2020 год будет социально ориентированным. Продолжится работа по реализации национальных проектов, сегодня большая часть соглашений с федеральными министерствами на 2020 год заключена", - говорится в сообщении.