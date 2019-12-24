Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-24T11:04+0300
https://ria.ru/20191224/1562761580.html
Бюджет Мордовии на 2020 год будет социально ориентированным
https://cdn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_0:0:4709:2649_1036x0_80_0_0_32f8a8456999fe2b2cd0fa638f8959d7.jpg
РИА Новости

Бюджет Мордовии на 2020 год будет социально ориентированным

11:04 24.12.2019
35
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Более 60 процентов общих расходов бюджета Мордовии на 2020 год будут направлены на социальную сферу, сообщает пресс-служба правительства республики.
Вопросы социально-экономического развития Мордовии обсудили на заседании правительства республики. Председатель регионального кабинета министров Владимир Сушков призвал взять на особый контроль вопросы с выплатой заработной платы и мер социальной поддержки.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 апреля 2017
Вчера, 19:42Республика Мордовия
Глава Мордовии вручил ключи от школьных автобусов и скорой помощи
"Правительство региона рассмотрело проект бюджета Мордовии на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, который запланирован с профицитом. 62% от общих расходов в следующем году будут направлены на социальную сферу. Таким образом, в Мордовии бюджет на 2020 год будет социально ориентированным. Продолжится работа по реализации национальных проектов, сегодня большая часть соглашений с федеральными министерствами на 2020 год заключена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие три года планируется получение более 2 миллиардов рублей в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории республики.
На заседании также обсуждалось развитие транспортной доступности: участники говорили о создании в Мордовии единого транспортного оператора, который будет отвечать за межмуниципальные и внутрирайонные перевозки.
Новогодний стол
16 декабря, 17:27Республика Мордовия
Росстат подсчитал, что в Мордовии самая дешевая "сельдь под шубой"
010000
Обсудить 0
Республика МордовияВладимир СушковРеспублика МордовияЭкономика
Рекомендуем
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Бречалов рассказал об обновленной детской поликлинике в Ижевске
Лесовоз
В России впервые стартовали биржевые торги лесом на экспорт
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Бюджет Свердловской области хотят повысить до 300 миллиардов рублей
Газоизмерительная станция Суджа
Выбор РИА Новости: главные события в российской экономике 2019 года
Крым. Ялта. Вид на набережную
В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
Прокуратура
В Кирове осудили мужчин, которые подожгли венок в пламени Вечного огня
Сергей Гаврилов
Депутаты Госдумы посетили храмы-памятники в Болгарии
Российские рубли
Бюджет Дагестана в 2020 году будет бездефицитным
Народный артист России, диктор Виктор Балашов
Медведев поздравил диктора Балашова с 95-летием
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии наградил победителей и призеров международных олимпиад
Рабочие Амурского судостроительного завода и экипаж судна во время спуска на воду корвета проекта 20380, построенного для Тихоокеанского флота ВМФ России
Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Архыз
На курорте Архыз в КЧР откроют метеостанцию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко надеется, что действия Зеленского помогут диалогу с Россией
Руководитель Фонда Талант и успех Елена Шмелева
Глава фонда "Талант и успех" проверила нижегородский центр "Вега"
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
Полиция проверит информацию об участии детей в учениях МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния