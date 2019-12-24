Бюджет Мордовии на 2020 год будет социально ориентированным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Более 60 процентов общих расходов бюджета Мордовии на 2020 год будут направлены на социальную сферу, сообщает пресс-служба правительства республики.
Вопросы социально-экономического развития Мордовии обсудили на заседании правительства республики. Председатель регионального кабинета министров Владимир Сушков призвал взять на особый контроль вопросы с выплатой заработной платы и мер социальной поддержки.
"Правительство региона рассмотрело проект бюджета Мордовии на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, который запланирован с профицитом. 62% от общих расходов в следующем году будут направлены на социальную сферу. Таким образом, в Мордовии бюджет на 2020 год будет социально ориентированным. Продолжится работа по реализации национальных проектов, сегодня большая часть соглашений с федеральными министерствами на 2020 год заключена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие три года планируется получение более 2 миллиардов рублей в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории республики.
На заседании также обсуждалось развитие транспортной доступности: участники говорили о создании в Мордовии единого транспортного оператора, который будет отвечать за межмуниципальные и внутрирайонные перевозки.